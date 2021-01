Dylan Groenewegen en zijn verloofde Nine Storms zijn zaterdag ouders geworden van een zoon. Het kind heeft de naam Mayson gekregen, meldt de 27-jarige wielrenner op Twitter.

"The early bird catches the worm. Mayson Groenewegen. Geboren op 2-1-2021 om 2.17 uur - 2.576 gram, onze mooie zoon", schrijft Groenewegen.

Mayson kwam iets vroeger ter wereld dan gepland. "Wat zijn we gek op jou en wat ben je perfect. Ondanks een vroeggeboorte van zes weken doet Mayson het supergoed, een gezond sterk kereltje." Groenewegen en Storms zijn sinds maart 2016 bij elkaar.

De renner van Jumbo-Visma is tot 7 mei geschorst door de internationale wielerunie UCI. Afgelopen zomer reed hij Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen de hekken in. Daarbij raakte Jakobsen zwaargewond.