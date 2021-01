Max Verstappen heeft vrijdag op Instagram onthuld een relatie te hebben met Kelly Piquet, de dochter van drievoudig F1-wereldkampioen Nelson Piquet.

Op de foto is te zien hoe de twee intiem samen op het strand zitten. "Gelukkig Nieuwjaar allemaal! Laten we van 2021 een jaar maken om te onthouden. Ik wens jullie succes, liefde en geluk, net als ik heb gevonden", schrijft de autocoureur bij de foto.

Verstappen zette vorig jaar na twee jaar een punt achter zijn relatie met Dilara Sanlik.

Piquet, die zelf half Nederlands is, had eerder een relatie met F1-coureur Daniil Kvyat, met wie zij in 2019 een dochter kreeg. Vorig jaar maart besloten de twee om na drie jaar hun relatie te verbreken.