Merel Westrik is voor het eerst in verwachting. De 41-jarige presentatrice krijgt samen met haar vriend Pepijn Crone een kindje, zo maakt het stel bekend op Instagram.

In het bericht toont Westrik haar zwangere buik en schrijft ze: "Nieuw jaar. Nieuw leven. Opdat 2021 voor jullie allemaal een jaar mag zijn vol verwondering. En vol lichtjes als het even donker wordt."

In de reacties wordt ze overladen met felicitaties van onder anderen Dionne Stax en Ruud de Wild.

Crone deelt ook een foto op zijn pagina, waarbij hij onthult dat de baby over vier maanden verwacht wordt. "Gelukkig Nieuwjaar allemaal! En het wordt me een jaar! @merelwestrik en ik verwachten in 2021 a new kid on the water! Nu nog onder Merels wetsuit, straks misschien op een eigen board."

Westrik en Crone zijn sinds november 2019 samen. Ze leerden elkaar kennen bij het RTL Nieuws.