Jonathan Van Ness is eerder dit jaar getrouwd met zijn vriend Mark Peacock. Dat onthulde de televisiepersoonlijkheid, bekend van het realityprogramma Queer Eye, donderdag op Twitter.

Van Ness deelde in een tweet details over zijn huwelijk, dat afgelopen zomer plaatsvond. "We trouwden in de achtertuin van een huis dat we in de zomer hebben gehuurd."

"Onze ouders keken via FaceTime toe. Ik hou van mijn Mark en we zijn ontzettend blij dat we dit nieuws kunnen delen."

Ook enkele collega's van Queer Eye zijn blij dat zij het ook niet meer geheim hoeven te houden. "Hoera! Dat was een moeilijk geheim om te bewaren", schreef Bobby Berk onder het bericht. Ook Karamo Brown is verheugd met de onthulling. "We kunnen het eindelijk publiek vieren!! Zo blij voor je."