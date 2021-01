De Japanse keizer Naruhito heeft vrijdag zijn bezorgdheid geuit over mensen die zijn getroffen door de coronapandemie. Dat deed hij in een videoboodschap die verspreid werd door het Bureau van de Keizerlijke Hofhouding. Het was voor het eerst sinds zijn aantreden in mei 2019 dat het staatshoofd de bevolking op deze manier toesprak.

De videoboodschap kwam in de plaats van de gebruikelijk korte nieuwjaarstoespraak die de keizer op 2 januari houdt, wanneer hij met zijn familie op het paleisbalkon verschijnt om nieuwjaarswensen in ontvangst te nemen van het publiek. Dat evenement is dit jaar afgelast.

Keizer Naruhito, die bijna vijf minuten aan het woord was, werd geflankeerd door keizerin Masako. Aan het slot sprak ook zij enkele woorden.

De zestigjarige keizer bedankte in zijn toespraak gezondheidswerkers en anderen die zich tijdens de coronacrisis bijzonder hebben ingespannen om levens te redden en te beschermen. Naruhito zei te hopen dat de Japanse bevolking elkaar blijft steunen in deze moeilijke tijd.