K3-zangeres Hanne Verbruggen is afgelopen jaar in het geheim getrouwd met haar vriend Jorn Sarens, maakt de 26-jarige zangeres donderdag bekend op Instagram.

"2020 was een emotionele rollercoaster. Ik heb emoties leren kennen die ik nooit eerder had gevoeld, ben meter (peettante, red.) geworden van lieve Louise, we draaiden een film, ons album werd een succes. En dan was er nog één ding. Het allermooiste moment van 2020. Eentje waar mijn hart nog elke dag een sprongetje door maakt...", schrijft Verbruggen bij haar trouwfoto.

Wanneer het koppel precies getrouwd is, is niet duidelijk. Ze waren al twee jaar verloofd, Sarens ging in september 2018 op één knie op vakantie in Portugal. Verbruggen en Sarens zijn tien jaar samen.

Verbruggen deed in 2015 mee aan het tv-programma K3 zoekt K3 en maakt sindsdien deel uit van de meidengroep. Daarvoor studeerde ze communicatiemanagement in Antwerpen en deed ze vrijwilligerswerk als leider bij de scouting.