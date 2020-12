Chrissy Teigen is al een maand gestopt met het drinken van alcohol en is van plan dit voort te zetten, vertelt ze op Instagram. Het model laat weten er klaar mee te zijn om overdag te drinken en zichzelf "voor schut te zetten".

De keuze kwam door een boek dat ze kreeg, Quit Like a Woman: The Radical Choice to Not Drink in a Culture Obsessed with Alcohol. "Een maand geleden kreeg ik dit boek voor mijn verjaardag van mijn dokter en vriend", schrijft de 35-jarige. "Ik was er klaar mee om mezelf voor schut te zetten voor mensen (ik schaam me nog steeds)."

Daarnaast is het model er klaar mee om overdag te drinken en zich dan om 18.00 uur 's avonds slecht te voelen en niet te kunnen slapen.

In 2017 vertelde het model in een interview al dat ze moeite had met maat houden bij het drinken van alcohol. Ze zei toen het niet bij één drankje te kunnen houden.