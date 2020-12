Marco Borsato noemt 2020 het verdrietigste jaar uit zijn leven. Toch heeft de zanger vertrouwen in 2021 en wenst hij zijn dierbaren veel liefde en geluk, schrijft hij op Instagram na een jaar niets geplaatst te hebben op het platform.

"Vandaag exact een jaar geleden was mijn laatste post. Dit was het meest verdrietige jaar uit mijn leven. En al is het verdiet nog niet verwerkt, ik kijk vol vertrouwen naar 2021! Ik wens mijn meest dierbaren heel veel liefde en geluk in het nieuwe jaar! Luca, Senna, Jada en Leontine. We laten de vorm los en we blijven toch een eenheid", aldus Borsato.

In september liet de zanger in een bericht aan zijn fanclub, dat De Telegraaf in handen had, weten nog herstellende te zijn van een burn-out. Hij vertelde dat hij voorlopig niet terug zal komen met nieuwe muziek en stil zal blijven op sociale media.

In het bericht zei Borsato dat er de afgelopen tijd veel in zijn leven is gebeurd, waaronder zijn scheiding, verhuizing en de burn-out. "Het herstel gaat met ups en downs, wat voor een burn-out gebruikelijk is, en heeft nog de nodige tijd nodig", aldus de zanger.

Borsato scheidde na huwelijk van bijna 22 jaar

Borsato en Leontine Ruiters kondigden begin dit jaar aan na een huwelijk van bijna 22 jaar uit elkaar te gaan. De aankondiging volgde op vele geruchten over affaires van de zanger met onder anderen pianiste Iris Hond.

Een maand eerder maakte hij bekend met een burn-out te kampen en daarom al zijn werkzaamheden neer te leggen. "Wat ik doe, is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit", schreef hij destijds.