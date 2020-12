De vader van de Britse premier Boris Johnson heeft een Frans paspoort aangevraagd. Stanley Johnson is een fel tegenstander van de Brexit-plannen van zijn zoon, meldt het Franse persbureau AFP.

De moeder van de tachtigjarige Stanley Johnson, de oma van Boris (56), is in Frankrijk geboren. "Haar moeder had zelfs de Franse nationaliteit", aldus Johnson senior.

"Voor zover ik begrijp, ben ik al Frans staatsburger. Het is voor mij een kwestie van aanvragen wat ik eigenlijk al heb en daar ben ik erg blij om."

Zijn dochter Rachel beschreef in maart al in een boek dat haar vader overwoog om Frans staatsburger te worden. De Brexit is een groot twistpunt binnen de familie Johnson.

Johnson zegt verder dat hij altijd een Europeaan zal blijven. "Je kunt de Engelsen niet vertellen dat ze niet langer Europeanen zijn. Europa is meer dan een financiële markt, het is meer dan de Europese Unie."

De strijd tussen vader en zoon Johnson speelt al jaren. In 2016 voerde Stanley Johnson campagne om Groot-Brittannië in de EU te houden, terwijl zijn zoon zich inspande voor een vertrek uit de unie. Vreemd genoeg wisselde Stanley Johnson in 2019 het kamp. Een jaar later lijkt zich dus toch tegen de Brexit te keren.

Stanley Johnson werkte in de jaren zeventig voor de voorloper van de Europese Unie, de Europese Economische Gemeenschap. In 2017 deed hij mee aan het Britse realityprogramma I'm a Celebrity, Get me Out of Here. Johnson heeft zes kinderen uit twee huwelijken.