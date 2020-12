James Corden denkt erover na om zijn huidige woonplaats Los Angeles te verlaten voor Engeland. De Britse talkshowpresentator vertelt in gesprek met The Sun dat hij zijn familie enorm mist en daarom naar Europa wil terugkeren.

"Mijn huidig contract loopt over een aantal jaar af", vertelt Corden. "Als ik inderdaad besluit ermee te stoppen, dan zal dat om privéredenen zijn, niet vanwege een carrièretechnische keuze."

Corden en zijn gezin missen hun familie enorm, vertelt hij. Vijf jaar geleden verhuisden ze naar Los Angeles omdat de presentator daar The Late Late Show with James Corden ging presenteren. "We hebben drie jonge kinderen, en eigenlijk ontnemen we hun opa's en oma's nu hun kleinkinderen."

Deze heimweegevoelens worden volgens Corden "wellicht wat versterkt door de coronapandemie". "Maar ik heb sterk het gevoel dat mijn gezin zich al langere tijd aan mij heeft moeten aanpassen."

Corden heeft gedurende zijn tijd in de Verenigde Staten ook gewerkt in Engeland. Zo maakte hij een speciale aflevering van Gavin & Stacey, de door hem bedachte Britse sitcom. Hij was voornamelijk als presentator en acteur te zien in Amerikaanse producties, waaronder de nieuwe Netflix-film The Prom.