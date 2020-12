Tyrese Gibson houdt hoop op het redden van zijn huwelijk, meldt de Fast and the Furious-acteur kort na de aankondiging van zijn echtscheiding op Instagram.

"Ik bid dat we de deur openhouden", richt Gibson zich onder een compilatiefilmpje van zijn huwelijk tot zijn vrouw Samantha Lee Gibson. "Want de God die wij dienen, kan bergen doen bewegen en van een onmogelijkheid een mogelijkheid maken."

Gibson zegt dankzij Lee Gibson een betere dienaar van God, betere vriend en betere vader te zijn. "Ik dank alles aan jou."

Volgens de acteur kan er een verband worden gelegd tussen zijn tweede gestrande huwelijk en de moeilijke omstandigheden waaronder zwarte mannen zouden opgroeien, zonder bijvoorbeeld een vaderfiguur in huis. "Hoe kunnen we weten hoe we iets moeten zijn, zonder voorbeelden?"

Gibson opgevoed zonder vaderfiguur

Gibson was nog jong toen zijn vader het gezin verliet. De acteur en zijn drie broers en zussen werden alleen door hun moeder opgevoed. In 2017 kocht de acteur een huis voor zijn moeder, die tijdens zijn jeugd verslaafd was aan alcohol.

Gibson wilde hiermee vieren dat zijn moeder elf jaar niet meer was teruggevallen in haar alcoholverslaving. "27 jaar alcoholmisbruik heeft mijn jeugd verpest", liet de acteur toen weten.

Woensdag kondigden Gibson en zijn vrouw samen aan na drie jaar huwelijk te gaan scheiden. Het stel liet toen weten goede vrienden te willen blijven.