Een rechter in Los Angeles heeft een man die Kylie Jenner stalkte een omgangsverbod gegeven, meldt TMZ.

Jenner zegt het afgelopen jaar meerdere malen lastig te zijn gevallen door een man die continu door haar, veilig bewaakte, buurt reed op zoek naar haar. Dat was de realityster op een gegeven moment zo zat, dat ze een omgangsverbod heeft aangevraagd.

De man in kwestie, genaamd Justin Bergquist, wist meerdere keren het afgeschermde complex binnen te dringen. Toen een aantal buren van Kylie hem in de gaten kreeg, sloeg hij op de vlucht. Om vervolgens een paar dagen later weer terug te keren.

Volgens Kylie reisde de man vanuit de Amerikaanse staat North Dakota af naar haar huis in Californië en was ze bang dat hij zou inbreken. Het omgangsverbod, dat eerder deze week werd toegekend, houdt in dat Bergquist op tenminste 100 meter afstand van Jenner en haar familie moet blijven.