Ray Liotta is verloofd met zijn vriendin Jacy Nittolo, zo maakte de acteur dinsdag bekend op Instagram.

Liotta deelt een foto van het stel bij de kerstboom. "Kerstwensen komen echt uit", schreef hij bij het plaatje. "Ik heb de liefde van mijn leven ten huwelijk gevraagd, en godzijdank zei ze ja!"

Het is niet duidelijk wanneer de vonk tussen de 66-jarige Liotta en de 46-jarige Nittolo precies overgeslagen is. De twee verschenen voor het eerst samen op de rode loper bij de Spirit Awards dit jaar. In juni waren er al geruchten over trouwen, toen ze zoenend werden gespot in Los Angeles terwijl ze beiden een trouwring leken te dragen.

Liotta kreeg met name bekendheid dankzij zijn rol in de film Goodfellas uit 1990. De film verscheen vlak voor de lockdown weer in de Nederlandse bioscopen.

Ray Liotta kondigt zijn verloving aan. Ray Liotta kondigt zijn verloving aan. Foto: Instagram/Ray Liotta