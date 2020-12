De Luxemburgse groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa liggen onder vuur vanwege een vakantie naar hun appartement in het Franse Biarritz.

Het paar reisde tijdens de kerstvakantie naar hun nieuwe onderkomen in Zuid-Frankrijk terwijl de overheid in Luxemburg zijn inwoners opriep zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook geldt in het land een avondklok.

Premier Xavier Bettel verdedigde woensdag in een interview met RTL de vakantiereis van groothertog Henri. "Als de groothertog alleen met zijn vrouw in Biarritz is, zie ik daar geen enkel probleem in." Volgens Bettel staat Henri dagelijks in contact met het paleis. Hij zette op 24 december nog zijn handtekening onder aanvullende coronamaatregelen.

De communicatieafdeling van het Luxemburgse paleis benadrukt in een schriftelijke verklaring aan Radio 100.7 dat het niet verboden is om naar het buitenland te reizen, op voorwaarde dat de coronamaatregelen in het vakantieland worden nageleefd.

In Nederland was er veel ophef toen koning Willem-Alexander in de herfstvakantie met zijn gezin op vakantie ging naar Griekenland. Volgens de regels mocht het koninklijk gezin naar het buitenland, maar premier Mark Rutte had in de dagen daarvoor niet-noodzakelijke reizen afgeraden. Willem-Alexander keerde vanwege de "heftige reacties" terug naar Nederland en maakte een dag later excuses in een videoboodschap.