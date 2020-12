Hilaria Baldwin heeft woensdag in een interview met The New York Times gereageerd op de ophef die in de media en op sociale media is ontstaan over haar vermeende nepaccent. De vrouw van acteur Alec Baldwin noemt het "allemaal heel erg onwerkelijk".

"Er is niets wat ik fout heb gedaan", zegt de yoga-instructeur. "Ik vind dat er een verschil zit tussen iets verborgen houden en grenzen stellen."

Baldwin, die meestal met een Spaans accent spreekt, deelde afgelopen week een video waarin ze opeens helemaal geen accent had. Oud-klasgenoten beweerden daarnaast dat ze vroeger de naam Hillary had.

Ze legde uit dat ze een gedeelte van haar jeugd in Boston heeft doorgebracht en een deel op Mallorca, waar haar ouders en broer nog altijd wonen. Ze vertelde in de video dat ze inderdaad eigenlijk Hillary heet, maar dat ze zich op Mallorca Hilaria noemde en uiteindelijk voor die naam heeft gekozen.

De afgelopen dagen dook er ook een video op waarin Baldwin te gast was in een kookprogramma. Hier leek ze niet op het Engelse woord voor komkommer te komen. Tegen The New York Times zegt de yoga-instructeur dat ze "simpelweg bloednerveus was om live op televisie te zijn".

De kritiek die zij krijgt vindt ze daarom onterecht. "Ik heb het gevoel dat ik al tien jaar lang hetzelfde verhaal deel, telkens opnieuw. En nu lijkt het niet goed genoeg", zegt ze.

Baldwin wordt beschuldigd van het toe-eigenen van de Spaanse cultuur. "Die vergelijking gaat niet op, de Spaanse cultuur is sinds mijn jeugd onderdeel van mijn leven en het maakt niet uit waar ik ben geboren."

Hilaria (36) en Alec Baldwin (62) zijn sinds 2011 samen. Ze hebben samen vijf kinderen.