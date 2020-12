Acteur Michael Sheen besloot in 2017 zijn koninklijke onderscheiding terug te geven nadat hij zich voor een lezing had verdiept in de geschiedenis van Wales. Dat vertelt de Welshe acteur in een interview met Deadline.

Sheen mocht zich sinds 2009 officier in de 'most excellent order of the British Empire' (OBE) noemen, maar besloot daar afstand van te doen.

De acteur werd in 2017 gevraagd om de Raymond Williams-lezing te houden, waarin het onder meer ging over de verovering en onderdrukking van Wales door koning Eduard I. Toen hij eenmaal klaar was met het schrijven van die lezing, besloot Sheen dat hij zijn koninklijke onderscheiding niet kon houden.

"Het was niet mijn bedoeling om respectloos te zijn, maar ik realiseerde me dat ik een hypocriet zou zijn als ik de dingen die ik had geschreven zou zeggen over de relatie tussen Wales en de Britse staat", aldus de acteur, die Tony Blair vertolkte in de film The Queen.

In het interview zegt Sheen ook dat hij het nog steeds pijnlijk vindt dat een Britse royal de titel prins van Wales draagt. Hij stelt dat het erg "betekenisvol en krachtig" zou zijn als die titel niet meer wordt overgedragen. Prins Charles is de huidige drager van de titel.