Tyrese Gibson en zijn vrouw Samantha Lee Gibson gaan scheiden, melden de acteur en zijn vrouw woensdag op Instagram.

"We zijn van plan goede vrienden te blijven en standvastige co-ouders", aldus Gibson, die vooral bekend is van zijn rol in de Fast and the Furious-filmreeks, en zijn vrouw. "We zouden onze reis samen niet met een ander hebben willen doorbrengen."

Gibson en Lee Gibson trouwden op Valentijnsdag 2017. Het jaar daarop werden ze ouders van een dochter. De acteur heeft ook een dochter uit een eerder huwelijk.

Voor Gibson is het de tweede keer dat hij gaat scheiden. De acteur won in 2018 tijdens een vechtscheiding een rechtszaak over alimentatie.