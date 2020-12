Voormalig olympisch skikampioene Lindsey Vonn en ijshockeyer P.K. Subban hebben na drie jaar hun relatie beëindigd, meldt Vonn woensdag via Instagram. De twee waren sinds augustus 2019 verloofd.

"We hebben de afgelopen drie jaar samen geweldige perioden beleefd", aldus Vonn. "Toch hebben we na lang nadenken besloten om apart van elkaar verder te gaan."

Volgens Vonn zullen zij en Subban altijd vrienden blijven en houden ze nog steeds van elkaar. De 36-jarige Amerikaanse olympisch skikampioene en winnares van onder meer 82 wereldbekerwedstrijden hoopt dat de privacy van haar en de 39-jarige Canadese olympisch kampioen ijshockey gerespecteerd wordt.

Het koppel ontmoette elkaar in 2017 bij een sportshow, toen Vonn nog een relatie had met Kenan Smith. Daarvoor was de skiester ruim twee jaar samen met topgolfer Tiger Woods.