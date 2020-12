De eerste aflevering van Archewell Audio, de nieuwe podcast van prins Harry en Meghan Markle, is dinsdag op Spotify verschenen. De hertog en hertogin van Sussex laten onder anderen James Corden en Elton John aan het woord.

Aan het begin van de aflevering richt het stel zich tot de luisteraar in een dankwoord aan iedereen die zich tijdens de coronacrisis met grote uitdagingen geconfronteerd zag.

"We willen stilstaan bij alle mensen die lijden in deze onzekere tijden en vreselijke verliezen hebben geleden. We denken aan jullie, vooral tijdens dit seizoen", aldus Markle. "We willen ook iedereen bedanken die tijdens deze crisis in de frontlinie staan."

"Er waren te veel momenten waarop geliefden niet bij elkaar konden zijn of op een goede manier afscheid konden nemen", vult Harry aan. "Laten we de belangrijkste lessen die we dit jaar hebben geleerd niet vergeten. Het is zo belangrijk om voor elkaar te blijven zorgen, zelfs als dit fysiek onmogelijk is."

In de aflevering van ruim een half uur zijn vooral vrienden en kennissen van het stel aan het woord, onder wie spiritueel filosoof Deepak Chopra, schrijver Matt Haig en de Britse actrice Rachel Cargle.

De prins en zijn vrouw, die op dit moment in Los Angeles wonen, zijn naast hun samenwerking met Spotify ook bezig met verschillende projecten voor streamingdienst Netflix. Het stel heeft een productiemaatschappij opgericht en gaat onder meer documentaires, docuseries en films maken voor Netflix. Ook zouden ze werken aan op kinderen gerichte content.