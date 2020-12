Sinds het coronavirus zijn intrede deed in de Verenigde Staten, leeft Matthew McConaughey in quarantaine met zijn vrouw Camila Alves, hun drie kinderen en zijn moeder Mary Kathlene. In een Facebook Watch-special laat de acteur weten "bijzonder dankbaar te zijn voor deze tijd met zijn familie".

De 51-jarige acteur verschijnt dinsdag in de special op het sociale medium, maar licht in een preview al een tipje van de sluier op. "Wat een jaar hebben we allemaal achter de rug, dit is ongekend."

"Mijn theorie om door zware tijden heen te komen is om dingen te proberen te relativeren, hoe moeilijk dat misschien ook is. Sommige dingen kun je nou eenmaal niet veranderen, dus dan kun je daar beter vrede mee hebben", aldus McConaughey.

"Mijn 88-jarige moeder is bij ons ingetrokken toen we in quarantaine moesten gaan en ze woont nu al zeven maanden bij ons. Om haar dagelijks bij haar drie kleinkinderen te zien is iets dat zij, maar ook ik, nooit zal vergeten."

"En voor de kinderen is het heel bijzonder om hun oma steeds bij zich te hebben, ze hebben een hele bijzondere band met haar opgebouwd. Dit was nooit gebeurd als er geen pandemie was uitgebroken, dus daar ben ik dankbaar voor. Wat dat betreft kan ik zeggen dat het coronavirus mijn leven heeft verrijkt."

McConaughey zegt ook te hopen dat, wanneer alles weer "een beetje normaal" wordt, mensen toch blijven vasthouden aan bepaalde "coronadingen". "Mensen zijn liever voor elkaar geworden en letten beter op elkaar. Dat is mooi om te zien. Laten we dat vasthouden."