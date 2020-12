Actrice Emma Roberts en haar vriend Garrett Hedlund zijn zondag ouders geworden van een zoon, meldt TMZ op basis van bronnen. Het stel zou hun eerste kind Rhodes hebben genoemd.

De baby woog zo'n 4 kilo bij de geboorte. Moeder en zoon maken het goed volgens bronnen.

Eind augustus bevestigde de 29-jarige Roberts haar zwangerschap. "Met mijn twee favoriete mannen" schreef de Scream Queens-actrice toen bij een foto van haar en de 36-jarige acteur Hedlund.

In oktober meldde Roberts haar moeder tijdelijk te hebben geblokkeerd op Instagram omdat zij onbedoeld het nieuws over de zwangerschap van de actrice had bevestigd. "Moeders en Instagram: een slechte combinatie", aldus Roberts toen.