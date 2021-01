Het is vrijdag precies een jaar geleden dat prins Harry en Meghan Markle aankondigden zich los te weken van het Britse koningshuis. NU.nl blikt terug op het turbulente jaar van het koppel.

8 januari 2020. De wereldpers wordt opgeschrikt door een verklaring van prins Harry en Meghan Markle. Het koppel laat weten niet langer de rol van 'senior lid' binnen het koningshuis te willen vervullen en is van plan financieel onafhankelijk te worden. Het besluit volgde na maandenlange conflicten met de Britse roddelpers. "Ik verloor mijn moeder en ik zie nu hoe mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt", zegt Harry over het constant in de schijnwerpers staan.

De media hebben het over niets anders meer en een crisisoverleg tussen koningin Elizabeth en haar kleinzoon en zijn vrouw volgt. Zonder sensationele uitkomst: het koppel wordt door de vorstin bedankt en ze benadrukt dat Harry en zijn gezin geliefde leden van de koninklijke familie blijven. Eind maart legt het stel hun koninklijke taken definitief neer.

De prins en de voormalig actrice verhuizen naar het Canadese Vancouver, maar verlaten die plaats al snel voor Los Angeles. Markle is daar geboren en er wonen veel vrienden en familieleden van haar, onder wie haar moeder.

Het gezin brengt thuis veel tijd door. En zoals het een (voormalig) koninklijk koppel betaamt, doen Harry en Markle dat in luxe. Naar verluidt hebben ze de voormalige woning van komiek Tyler Perry betrokken. Dat zou hun gezamenlijke vriendin Oprah Winfrey geregeld hebben.

Nog steeds belaagd door paparazzi

In de luxueuze villa van 18 miljoen dollar (bijna 14,7 miljoen euro) hebben ze genoeg ruimte om tot rust te komen. Maar ze worden nog altijd gevolgd door de paparazzi. De prins en zijn gezin worden bij hun nieuwe woning belaagd door drones die ongevraagd beelden van hen maken. Het stel besluit de paparazzi aan te klagen en ook spannen ze een zaak aan tegen Splash News. Het fotopersbureau maakte foto's van Markle en haar zoon Archie op Vancouver Island in Canada. In beide zaken wordt een schikking getroffen.

Ondanks dat het echtpaar Engeland verlaten heeft, blijven de Britse media de wildste verhalen over hen schrijven. Zo zouden ze knallende ruzie hebben met Harry's broer William en zijn vrouw Catherine. Niets van waar, en William en Kate komen dan ook met een verklaring waarin ze de ruzie ontkennen. Hoogst ongebruikelijk, menen Britse royaltykenners.

Middels een brief laten Harry en Markle weten de Britse tabloids niet meer te woord te staan. Maar hun vete met de Britse pers is daarmee nog niet tot een eind gekomen. De prins en Markle hebben meerdere rechtszaken tegen de Britse sensatiebladen lopen. Een van de aangeklaagde bladen is Mail on Sunday, die in 2019 een persoonlijke brief van Markle gericht aan haar vader publiceerde. Ze beschuldigt de krant van privacy- en copyrightschending en eist een schadevergoeding. Voorlopig weet Markle nog niet of ze die krijgt: de zaak wordt pas in oktober 2021 hervat.

De fans van het stel worden begin augustus getrakteerd op een biografie over Harry en Markle, getiteld Finding Freedom. Het boek biedt een historie van hun (liefdes)geschiedenis en vertelt over de aanloop naar hun besluit om zich terug te trekken uit het Britse koningshuis.

Gedoe over de biografie

Carolyn Durand en Omid Scobie, de twee auteurs van de biografie, spraken hiervoor naar verluidt met goede bekenden van het stel, die onder meer details uit de doeken doen over hun eerste dates en Markles 'spoedcursus' die ze moest volgen voordat ze ging trouwen met de prins.

Markle ontkent eerst dat zij haar vrienden toestemming heeft gegeven om mee te werken aan de biografie, maar in een zitting in haar zaak tegen Mail on Sunday wordt duidelijk dat dit toch is gebeurd. De hertogin wilde hiermee voorkomen dat het verhaal rond haar gebrouilleerde relatie met haar vader Thomas Markle verkeerd werd opgeschreven.

Gelukkig is er ook tijd voor leukere zaken. Nu het stel is geaard in Hollywood en geen tijd meer kwijt is aan hun koninklijke taken, kunnen er nieuwe dingen ondernomen worden. Ze lanceren hun gezamenlijke stichting Archewell, die projecten organiseert om meerdere goede doelen te steunen.

Grote media-ambities

Ook in de mediawereld zullen Harry en Meghan actief blijven. Begin september wordt bekend dat het koppel een meerjarige deal tekent met Netflix. Met hun productiemaatschappij gaan ze onder meer documentaires en films maken voor de streamingdienst. Daarnaast zetten prins Harry en zijn vrouw een handtekening onder een contract met Spotify. De twee zullen in het nieuwe jaar meerdere podcasts voor de muziekdienst gaan produceren, waaronder een reeks over mentale gezondheid. Een onderwerp waar beiden heel open over zijn.

Zo schrijft Markle eind november een column voor The New York Times, waarin ze vertelt over de miskraam die ze in juli had. Door haar verhaal te delen hoopt ze andere vrouwen te steunen. Ook benadrukt Markle dat het belangrijk is om elkaar te helpen en regelmatig te vragen hoe het gaat.

Het zal in elk geval niet lang duren voordat we weer van het stel gaan horen; begin januari wordt hun podcastserie gelanceerd. Eind december kwam alvast een eerste aflevering rondom de feestdagen online waarin bekenden, onder wie Deepak Chopra, Brené Brown en Elton John, hun wijsheden en reflecties op het afgelopen jaar delen.

"We willen stilstaan bij alle mensen die lijden in deze onzekere tijden en vreselijke verliezen hebben geleden. We denken aan jullie, vooral tijdens dit seizoen", vertelde Markle. "We willen ook iedereen bedanken die tijdens deze crisis in de frontlinie staan."