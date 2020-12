Michelle Branch heeft na het kerstdiner op Eerste Kerstdag een miskraam gehad, schrijft de zangeres op Instagram. In het bericht bedankt de zangeres haar man, Black Keys-drummer Patrick Carney, en haar familie voor hun steun.

De in Nashville woonachtige muzikant begint haar bericht met een verwijzing naar de bomexplosie die op Eerste Kerstdag plaatsvond in haar stad. "Gisteren ging er een bom af in het centrum van Nashville. En om de ​​dolksteek in mijn hart nog te verergeren, heb ik mijn eerste miskraam meegemaakt."

"Tussen het huilen en de kerstkoekjeseetbuien door besloot ik lippenstift op te doen en een jurk aan te trekken", vervolgt ze. "We dronken de hele dag champagne, maakten een ongelooflijke maaltijd en zongen kerstliedjes, knuffelend bij een knisperend vuur."

De zangeres kan niet wachten tot 2020 voorbij is. "Nog vijf dagen tot 2021. Ik sleep mijzelf naar de finish. Deze mensen, mijn dierbare familie, mijn man, zus en kinderen zijn de belangrijkste mensen in mijn leven geweest. Ik had me niet kunnen voorstellen dat ik een jaar in isolatie had moeten doorbrengen met iemand anders."

In de zomer van 2018 kregen de 37-jarige Branch en de veertigjarige Carney samen hun eerste kindje. Met haar ex-man heeft de zangeres ook nog een dertienjarige dochter, Owen.