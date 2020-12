Lori Loughlin heeft maandag de gevangenis in het Californische Dublin verlaten. De 56-jarige Full House-actrice en haar echtgenoot Mossimo Giannulli bekenden in mei dat ze deel uitmaakten van een omvangrijk omkoopschandaal rond de toelating van hun dochters Bella en Olivia Jade tot de Universiteit van Southern California.

Loughlin zat in totaal twee maanden in de gevangenis. Giannulli mag nog niet naar huis, omdat hij in totaal vijf maanden cel kreeg opgelegd.

Het stel hoefde eigenlijk pas op 19 november de gevangenis in, maar werd op eigen verzoek al op 30 oktober toegelaten. Volgens internationale media zou Loughlin voor het uitzitten van haar straf via haar advocaat hebben gemeld dat ze geen vervroegde vrijlating zou aanvragen op basis van coronagerelateerde bezwaren.

Loughlin en haar man betaalden destijds 500.000 dollar aan een tussenpersoon om hun kinderen in te schrijven voor de roeivereniging van de universiteit, terwijl ze de sport niet beoefenden.

De straf voor Giannulli, die ook een boete van 250.000 dollar en een taakstraf van tweehonderd uur opgelegd kreeg, viel hoger uit omdat hij meer contact had met de tussenpersoon, de betalingen regelde en ook de confrontatie aanging met een docent van een van de dochters op de middelbare school. Die had bij de Universiteit van Southern California zijn twijfels uitgesproken of zij wel ooit had geroeid.

Louglin en Giannulli zijn de respectievelijk 23e en 24e persoon die schuld hebben bekend in het omkoopschandaal. In totaal zijn vijftig ouders betrokken bij de zaak.