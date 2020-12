Jessie J heeft kerstavond in het ziekenhuis moeten doorbrengen nadat ze was getroffen door de ziekte van Ménière. De 32-jarige zangeres vertelde op Instagram dat ze plotseling moeite had om te horen, te zingen en in een rechte lijn te lopen.

De ziekte van Ménière is een ooraandoening die wordt gekenmerkt door plotselinge aanvallen van duizeligheid, gehoorverlies, misselijkheid en oorsuizen. Na een opname in het ziekenhuis werd de diagnose gesteld.

"Ik weet dat veel mensen hier last van hebben en ik heb al veel goed advies gekregen, dus ik hou me vooral rustig en stil", schrijft ze op Instagram. "Dit is de eerste keer dat ik kan zingen en het kan verdragen."

"Ik kijk nu naar The Queen's Gambit met mijn vinger in mijn oor", vertelde de Britse zangeres in een update. "Ik heb de eerste aflevering vier keer moeten kijken, omdat ik geen focus heb. Het klinkt alsof iemand mijn oor is binnengekropen en een föhn heeft aangezet."