Wende Snijders moest voor haar rol van schrijfster Connie Palmen in de verfilming van Palmens roman I.M. veel tabakloze sigaretten opsteken, vertelt ze maandag in De Telegraaf. De zangeres en actrice was ondanks het gebrek aan tabak bang dat ze, negen jaar na gestopt te zijn met roken, weer verslaafd zou raken.

"Ik rookte met hartstocht en was best bang dat ik hierdoor weer verslaafd zou worden", vertelt de 42-jarige Snijders. "Al zat er geen tabak in deze nepsigaretten, het was voor het eerst dat ik weer zoiets opstak."

"Ik bedacht me dat het toch wel een hele leuke handeling is", aldus de zangeres. " Gelukkig bleef het daarbij."

In de vierdelige dramaserie I.M. spelen Snijders en Ramsey Nasr de hoofdrollen in het verhaal over de liefde tussen Palmen en journalist en interviewer Ischa Meijer (1943-1995). De dramaserie is vanaf maandag te zien op NPO1.