Josh Brolin en zijn vrouw Kathryn hebben op Eerste Kerstdag hun tweede dochter samen verwelkomd. Het meisje kreeg de namen Chapel Grace.

In een Instagram-post geeft de Avengers-acteur uitleg over de naam Chapel, het Engelse woord voor de kapel van een kerk of een gebedshuis. "Overal waar Kathryn en ik komen op de wereld, voelen we verlichting in kapellen. We zijn niet bijzonder religieus maar voelen een goddelijke aanwezigheid in ons leven. Chapel Grace staat voor ons voor dat hemelse gevoel."

Josh en Kathryn trouwden in 2016 en werden in november 2018 ouders van dochter Westlyn Reign. De 52-jarige acteur, die ook speelde inde komische superheldenfilm Deadpool, heeft twee volwassen kinderen uit zijn eerste huwelijk.