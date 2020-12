De jarenlange ruzie die André Hazes had met zijn moeder Rachel en zus Roxeanne was de "zwaarste tijd uit zijn leven". Dat vertelt de zanger in Linda's Wintermaand.

Hazes brak in 2014 met zijn zus en moeder toen hij een relatie kreeg met Monique Westenberg. Volgens Hazes ontstond de ruzie door de dominante opstelling van zijn moeder tegenover zijn nieuwe relatie. "Maar Monique liet zich niet inpakken, want zij waren bijna net zo oud."

Dat resulteerde in een jarenlange ruzie, die Hazes omschrijft als de zwaarste tijd uit zijn leven. "Het eerste jaar ben ik kapotgegaan. Ik moest hulp zoeken en erover praten, omdat ik wist dat het niet aan ons (hij en Monique, red.) lag."

Inmiddels heeft Hazes weer contact met zijn zus, die volgens hem meteen erkende fout te hebben gezeten in de ruzie. "Ze bood meteen haar excuses aan, toen ze weer bij mij thuiskwam. Dat was zo'n last van mijn schouders, want toen wist ik: ik heb het altijd goed aangevoeld."

De relatie met zijn moeder is daarentegen weer stroef, maar op dat gebied is Hazes niet van plan om concessies te doen. "Alle partijen weten hoe ik erin sta - dus dat geldt ook voor mijn moeder - en dit is zoals het is", vertelde hij vrijdag in Shownieuws.