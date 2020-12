Schrijver Robert Vuijsje en zijn vriendin Lynn Spier zijn getrouwd. De auteur van boeken als Alleen maar nette mensen en Salomon's Oordeel plaatste zaterdag een foto op Twitter waarop zij handen vasthouden. Aan hun vingers prijken ringen.

"Eindelijk getrouwd. 22-12-2020", schrijft de auteur erbij. Vuijsje (50) en sociotherapeut Spier (45) kennen elkaar zo'n zeventien jaar. Zij hadden allebei al een zoon uit een andere relatie en kregen in 2009 samen nog een zoon.

Spier vertelde eerder dit jaar in een interview in Margriet dat Vuijsje haar twee jaar geleden in New York ten huwelijk vroeg. "Het gaat mij niet om een groot feest, maar de gedachte dat je je officieel met elkaar verbindt en een belofte uitspreekt, heeft voor mij absoluut een meerwaarde."

De auteur meldt op Twitter niet waar het huwelijk plaatsvond en hoe de ceremonie vormgegeven werd.