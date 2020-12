Danny Vera is vrijdag voor het eerst vader geworden. Via Instagram laat de zanger weten dat zijn dochter Lavie Vey Vera heet.

"Een kerstwonder", schrijft Vera. "Geboren op 25 december. Moeder en dochter maken het goed."

In juni werd bekend dat de 43-jarige Vera en zijn vrouw Escha Tanihatu (35), die sinds 2013 getrouwd zijn, voor het eerst ouders zouden worden. "Je liet ons bijna vier jaar lang op je wachten, maar we mogen je dan eindelijk dit jaar verwelkomen in de Vera-familie", liet Vera toen weten.

Vera staat dit jaar voor het eerst op de hoogste plek in de Top 2000, met zijn hit Roller Coaster. Onlangs verscheen zijn nieuwste plaat For Someone I Still Don't Know. In november verscheen zijn album The New Now.