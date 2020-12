Boer zoekt vrouw-deelnemers Bastiaan en Milou zijn uit elkaar, zo is vrijdag bevestigd in de kerstspecial van het programma van de KRO-NCRV. Boer Jan en Nienke zijn na een breuk juist weer samen.

De afgelopen weken ging het gerucht al over een breuk tussen de Zeeuwse akkerbouwer Bastiaan en Milou en nu is duidelijk geworden dat de relatie daadwerkelijk ten einde is.

"Een jaar geleden zaten we op een roze wolk en nu zitten we weer in de realiteit. De vonken spatten er nog wel vanaf, maar de praktische kant is lastig. We zijn heel verschillend.", vertelt de 37-jarige Bastiaan in de kerstspecial, waarin Yvon Jaspers langsging bij de boeren uit het afgelopen seizoen, dat begin 2020 werd uitgezonden.

Milou woonde en werkte in het Duitse Frankfurt en trok dit jaar in op de boerderij van Bastiaan in Arnemuiden. Daar woonden ze maandenlang samen, maar de relatie heeft geen stand gehouden.

"We hadden een heel ander leven en hadden hele andere verwachtingen over hoe je het leven indeelt", vervolgt Bastiaan. "Daar hebben we veel gesprekken over gevoerd, maar ik heb niet de tijd aan haar kunnen besteden die ze had gewild. Het is wat het is."

Nienke en Jan. Nienke en Jan. Foto: KRO-NCRV

Jan en Nienke enige stel dat nog samen is

Bastiaan en Milou waren het enige stel dat nog bij elkaar was van het elfde seizoen van het populaire datingprogramma, maar inmiddels zijn Jan, die een zorgboerderij heeft in Noord-Holland, en Nienke weer samen.

De twee lieten in augustus weten dat ze andere ideeën hadden over de toekomst en dat ze daarom een punt achter hun relatie hadden gezet. De 36-jarige Jan, die vier kinderen heeft met zijn ex-vrouw, had onder meer twijfels bij de kinderwens van Nienke.

In de kerstspecial vertelt Jan dat hij al snel na de breuk Nienke begon te missen. "Doordat mijn bedrijf dicht moest vanwege corona zat ik niet lekker in mijn vel. Ik vond het een hele grote stap om er samen voor te gaan. Het was ook wel een soort van zelfbescherming."

Uiteindelijk zijn de twee alweer snel na de breuk bij elkaar gekomen. "Nienke wilde gelukkig nog en nu gaat het super goed. Het is nu echt aan."

Bij de andere drie boeren uit het elfde seizoen, Annemiek, Geert en Geert Jan, liep het programma niet uit op een relatie. KRO-NCRV heeft al een oproep gedaan voor nieuwe boeren die op zoek zijn naar de liefde, maar het is nog onduidelijk of er in 2021 al een nieuw seizoen wordt uitgezonden.