Boer Jan en Nienke uit het laatste seizoen Boer zoekt Vrouw zijn weer bij elkaar, nadat ze in augustus nog lieten weten uit elkaar te zijn. Deelnemers Bastiaan en Milou hebben een punt achter hun relatie gezet, werd vrijdag duidelijk in de Boer zoekt Vrouw-kerstspecial.

Presentatrice Yvon Jaspers ging in de kerstspecial op bezoek bij de boeren uit het afgelopen seizoen. Daarin werd duidelijk dat boerin Annemiek en de boeren Geert Jan en Geert ondanks hun deelname aan het programma nog steeds geen liefde hebben gevonden.

Boer Jan en zijn vriendin Nienke zijn na een korte relatiebreuk weer bij elkaar. De twee lieten in augustus nog weten dat ze allebei andere ideeën hadden over de toekomst en dat het beter was om een punt achter de relatie te zetten. Boer Jan had onder meer twijfels bij de kinderwens van Nienke.

In de kerstspecial vertelt boer Jan aan Jaspers dat hij al snel na de breuk Nienke begon te missen. "Doordat mijn bedrijf dicht moest vanwege corona zat ik niet lekker in mijn vel. (..) Ik vond het een hele grote stap om er samen voor te gaan. Het was ook wel een soort van zelfbescherming."

Uiteindelijk zijn de twee alweer snel na de breuk bij elkaar teruggekomen. "Nienke wilde gelukkig nog en nu gaat het super goed", aldus boer Jan.

De geruchten dat boer Bastiaan en Milou uit elkaar waren gonsden al langer. Milou ruilde haar leven in het Duitse Frankfurt in voor het leven op het platteland in Zeeland, maar die omschakeling bleek geen succes.