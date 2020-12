Jaap Kwakman, lid van de 3JS, heeft op Instagram Jan Dulles een hart onder de riem gestoken. De gitarist leeft ontzettend mee met zijn collega en vriend.

Dulles verloor vorige week zijn drie maanden oude dochtertje Donna. Kwakman omschrijft de afgelopen dagen als "een rollercoaster". "Op een afstandje moeten kijken hoe je vrienden/collega/familie (noem het hoe je wilt) met het hardst denkbare leed te maken krijgt is moeilijk".

De 43-jarige gitarist was aanwezig bij de uitvaart van Donna, maar wil uit respect daar geen foto's van delen. Toch besluit hij er wel over te praten. "We hebben gisteren tijdens de prachtige dienst in de kerk mogen luisteren naar Jan. Waar hij de kracht vandaan haalde om te spreken op dat moment mag ‘Joost’ weten, maar hij deed het. Het heeft ons allemaal geraakt op dat moment en toen ik vanmorgen wakker werd, vond ik dat ik in het verlengde van die gedachte en dat gevoel een post wilde doen namens ons als groep. Zodat we weer een begin hebben op onze kanalen."

Kwakman kiest er wel voor om een foto van Dulles met zijn vrouw Caroline te delen, waarop te zien is hoe zij destijds naar hun pasgeboren dochter kijken. "Ongelooflijk krachtig", vindt hij de foto. "En ik gebruik het woord krachtig omdat het de eerste keer toen ik deze foto zag hetzelfde met me deed. Het maakte me aan het lachen. Een lach en een traan zitten niet ver van elkaar verwijderd heb ik gemerkt de afgelopen dagen."

Donna blijft hem ontroeren

Het zien van de foto's blijft Kwakman emotioneren. "Donna krijgt het met deze foto niet voor elkaar om mij nu te laten janken. Daarom wil ik namens 3JS met deze prachtige foto iedereen fijne kerstdagen toewensen waarbij ik hoop dat het bij jullie ook een lach op jullie gezichten tovert. Denk een beetje om en aan elkaar."