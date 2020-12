Ron Brandsteder heeft donderdag een auto-ongeluk gehad, waarbij zijn Bentley zwaar beschadigd is geraakt. Dat meldt De Telegraaf.

Brandsteder reed over de Herenweg richting Maarssen op weg naar huis. Uit het niets werd de zeventigjarige presentator geramd door een tegemoetkomende auto. "Een benevelde Poolse weggebruiker gebruikte mijn weghelft en dat gaf een flinke klap", vertelt Brandsteder aan de krant.

De tegenligger is vervolgens aangehouden. Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland bevestigt aan De Telegraaf dat de persoon onder invloed van alcohol was.

Zelf is Brandsteder ongedeerd gebleven, maar zijn auto helaas niet. "Ik denk dat hij total loss is. Ik had op elke schouder een engeltje."