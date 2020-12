Jan Dulles heeft donderdag via Instagram zijn dank uitgesproken voor alle condoleances die hij en zijn gezin hebben ontvangen de afgelopen week.

Zaterdag overleed de drie maanden oude dochter van de zanger, Donna, uit het niets. In het bericht schrijft Dulles dat hij en zijn vrouw het nog altijd enorm zwaar hebben. "Wat we die dag hebben meegemaakt is een traumatische ervaring waarvan we nog niet weten hoe we dat gaan verwerken."

De voorman van de 3JS is van plan om alle gebeurtenissen te gaan opschrijven in de toekomst. "Misschien dat dat helpt."

Steun uit 'prachtige uitvaartdienst'

Donderdagochtend heeft de uitvaart van het acht maanden oude meisje plaatsgevonden. "Donna heeft nog tot vanochtend in onze armen gelegen zodat wij uitgebreid afscheid hebben kunnen nemen. De uitvaartdienst was echt prachtig. Het heeft ons troost en kracht gegeven."

Dulles spreekt ook zijn dank uit voor al het ambulance-, ziekenhuis-, en uitvaartpersoneel. "Ze hebben Donna niet kunnen redden want ze was kansloos maar wat heb ik veel respect gekregen voor al deze beroepen."

De 45-jarige Volendammer laat weten dat hij en zijn gezin een extreem zware tijd tegemoet gaan. "De tranen zijn nog lang niet op. De pijn, vooral bij het bekijken van foto's als deze, is ondraaglijk."