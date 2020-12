De zes personen die worden verdacht van inbraken en overvallen op vermogende en bekende Nederlanders, onder wie Nikkie de Jager en René van der Gijp, blijven langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Rotterdam besloten, meldt ANP donderdag.

Vijf van hen blijven negentig dagen langer vastzitten, een zesde verdachte moet dertig dagen langer in voorarrest.

De verdachten zijn tussen de 19 tot 24 jaar oud en waren verantwoordelijk voor vier overvallen en drie inbraken bij vermogende en bekende Nederlanders. De mate van betrokkenheid verschilt per verdachte.

Tijdens de overvallen destijds zouden de verdachten fors geweld hebben gebruikt en hun slachtoffers ernstig hebben geïntimideerd. Zo dreigden ze met vuurwapens en werden sommige slachtoffers zelfs mishandeld.

Afgelopen maand werden de verdachten midden in de nacht gearresteerd, tijdens een reeks woninginvallen in onder andere Rotterdam en Ridderkerk. Daarbij vond de politie onder meer een auto, designerkleding, dure sieraden, horloges en contant geld. In totaal bedroeg de waarde enkele tonnen.