Marije Knevel hield haar deelname Wie is de Mol? geheim voor haar hele familie, inclusief haar vader Andries Knevel. Dat vertelt de 33-jarige mediamaker in de Shownieuws Podcast.

De enige mensen die wisten van haar deelname waren haar vriend en een vertrouwenspersoon. "Niemand wist het verder, zelfs mijn familie niet."

Knevel verzon een smoes voor haar afwezigheid. "Ik heb gezegd dat ik een experimenteel onderzoek zou hebben, waar zeg maar guinea pigs, oftewel proefpersonen, voor nodig waren. En dat ik ineens de kans had om daaraan mee te doen."

De deelname aan het programma ziet ze als "een grote eer". "Ik dacht: is dit echt? Ja, natuurlijk wilde ik meedoen, maar ik had er nooit rekening mee gehouden dat ze mij ervoor zouden vragen."

Knevel is werkzaam als adjunct-hoofdredacteur van LINDA.nl, maar was het afgelopen jaar ook zelf vaak op tv te zien. Zo verscheen ze onder meer in Ladies Night, Shownieuws en De slimste mens.

In Shownieuws vertelde de mediamaker dat ze het leuk vindt om daarmee een groter publiek te bereiken. "Ik wil heel graag mijzelf zijn en vind het leuk om daar mensen mee te bereiken."