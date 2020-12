Jan Mulder is gelukkiger in België dan in Nederland. De oud-voetballer vindt dat de Nederlander hem niet ziet zoals hij is, zegt hij in een interview in NRC.

"In België accepteert men mij makkelijker, waar ik in Nederland bekendsta als de mopperaar, met mijn ergernissenrubriek bij DWDD. De Nederlander ziet mij niet zoals ik ben. In België kom ik alleen maar lachende gezichten tegen. Hier zegt men, als het meezit: 'In het echt val je wel mee.' Komt ook omdat ik met politici in de buurt heel venijnig kon zijn op tv."

De 75-jarige Mulder is vaak in België, omdat hij voetbalanalist is voor de Belgische commerciële omroep VTM. Tijdens de reizen van zijn huis in Groningen naar Brussel, bedenkt hij vaak zinnen voor zijn columns en boeken.

"Ik vind het ook heerlijk, schrijven. Letterlijk, met een vulpen. De verbeelding. Iets geks bedenken. Ik schiet soms in de lach als ik een stukje schrijf. Het wemelt de hele tijd van de woorden in mijn kop."

'Zie mijn twee zoons nauwelijks'

Het valt Mulder zwaar dat hij zijn kleinkinderen al lange tijd moet missen vanwege het coronavirus. "Ik zie mijn twee zoons nauwelijks, en mijn kleinkinderen al helemaal niet. Ik zou ze een keer willen vasthouden, even moed inspreken: hier komen we ook wel weer doorheen."

Maar Mulder brengt het offer graag, omdat hij nog te veel aan het leven hangt. "Naarmate ik ouder word, heb ik veel meer oog gekregen voor het geluk dat mij overkomt. De onbenulligheden heb ik langzaam achter mij gelaten. Ik geniet nu veel bewuster van kunst, van reizen, van mijn vrienden, van gedichten, zoals die van de Poolse Wislawa Szymborska."