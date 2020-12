Johnny de Mol is te horen op een gelekte tape, Tino Martin en Gerard Joling waren echt geen koppel en Gordon blijft toch maar in Zuid-Afrika. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

"Ik ben heel hardhandig geweest met je, en fucking terecht", zo start de audio-opname van een gesprek tussen Johnny de Mol en Shima Kaes die deze week werd gelekt. De presentator wordt door zijn ex-verloofde beticht van mishandeling en poging tot doodslag en deze opname is volgens haar een van de bewijzen.

"Je hebt mijn mond vastgehouden, je hebt me de kamer niet uit laten gaan, je hebt me helemaal door elkaar geschud. Ik heb gewoon een blauw oog gehad", aldus Shima, waarna Johnny bevestigend reageert. We hadden het al gelezen, want dit staat in het onlangs verschenen boek van Mark Koster. Maar ineens werd de opname gelekt naar diverse media en op YouTube gezet. En het horen is toch iets anders dan het lezen: zo klinkt het een stuk heftiger.

Wie het fragment heeft gelekt, is onduidelijk. Shima zegt dat zij het niet was en Johnny houdt al sinds het begin zijn mond en laat zijn advocaat het woord doen. Er zijn mensen die denken dat het Shima was, maar genoeg anderen denken dat dit lek handig kan zijn voor Johnny.

Hoewel veel mensen de presentator blijven steunen, was het wel opvallend dat ineens werd bekendgemaakt dat Johnny met het coronavirus besmet is en hij niet zijn taak als verteller bij de livekerstuitzending van KRO-NCRV kon vervullen. Joris Linssen nam zijn plek in. Wel heel toevallig zo midden in een schandaal, werd op sociale media gefluisterd.

Eén ding is zeker: voor het einde van het jaar is dit schandaal nog niet voorbij. Zo kan 2021 weleens een ellendig jaar worden voor Shima en Johnny.

Zelf de geruchtenmolen aanzwengelen

Waar de meeste bekende Nederlanders er alles aan doen om zo snel mogelijk geruchten tegen te spreken, bleek deze week dat Tino Martin er een hele andere tactiek op na houdt: de zanger vond het hilarisch dat overal werd geschreven dat hij het wel heel goed kon vinden met Gerard Joling.

"Joling en ik waren vorig jaar december allebei op Curaçao. Toen gingen we juist met zijn tweeën de zee in en foto's maken. Dat stond de week erop dan weer in zo'n blaadje", aldus Tino, die eraan toevoegt dat ook zijn vriendin Kimberley Kruiter hartelijk kon lachen om de roddels.

"Die verhalen verkopen natuurlijk het beste. Tegelijkertijd: als ik een nieuw concert geef en ik moet een hele berg kaartjes verkopen, dan benader ik die bladen ook. Om te vragen of ze er een leuk stukje over willen maken. Als je Ziggo Dome of het Olympisch Stadion doet, dan moet je alles naar buiten klappen."

Van een liefdesrelatie tussen Gerard en Tino blijkt dus toch echt geen sprake, al hebben alle roddels wel mooi aandacht gecreëerd voor hun single Laat me leven. Zo profiteert iedereen een beetje.

Gordon wil terug. Of toch niet?

De aankondiging dat tientallen vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zouden worden geschrapt, veroorzaakte paniek. Hoe moest iedereen die nog thuis wilde komen dat nu in 's he­mels­naam nog voor elkaar krijgen?

Natuurlijk was het advies al een hele tijd om niet naar het buitenland te reizen, tenzij het om een hoogstnoodzakelijke reis gaat. Maar een heleboel mensen zaten er al voor werk en konden nu niet meer terug naar hun familie om de kerstdagen samen door te brengen.

Ook Gordon zat met een probleem. De zanger was van plan tot half januari in Zuid-Afrika te blijven, maar vanwege de huidige situatie wilde hij eigenlijk toch wel graag naar huis. Patty Brard was in rep en roer bij Shownieuws. Waar ze eerder nog zei dat Lil' Kleine maar in Dubai moest blijven, vond ze het wel belangrijk dat haar goede vriend Gordon kon terugkomen.

Er werden diverse routes uitgestippeld, zodat Gordon toch - met een negatieve testuitslag - kon thuiskomen. Uiteindelijk besloot de zanger dat het te veel gedoe zou opleveren en daarom blijft hij lekker in de warme zon zitten. Op zich een prima manier om het jaar te eindigen.

Lieve lezers van het roddeloverzicht, na ruim zes jaar en zo'n driehonderd edities stopt NU.nl met deze rubriek. Ik heb het al die jaren met heel veel plezier gedaan en zal het schrijven, de reacties en de discussies onwijs missen. Heel erg bedankt voor het lezen al die jaren en tot in andere stukken en video's.