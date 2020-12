René Le Blanc zegt in gesprek met Het Parool dat er een verschil bestaat tussen hoe hij zich als volkszanger gedraagt en hoe hij als gewone burger door het leven gaat.

De vijftigjarige artiest zegt dat René de Wit - zoals hij in het echt heet - "een heel gewone jongen is".

"Ik zeg niet dat ik in Ik Geloof in Mij (realityserie op SBS6, red.) een rol speel, maar ik ben wel anders met een camera erbij. Zoals iedereen zegt: gooi er een kwartje in en hij lult de dag door. Thuis maak ik ook weleens een grapje, maar als René Le Blanc ben ik voortdurend aan het dollen. Dat is de entertainer in mij. Ik ben niet alleen een zanger, ik vermaak de mensen ook echt."

In het nieuwe seizoen van de televisieserie over zijn leven wil de zanger meer van zichzelf tonen: "In de tweede serie wil ik ook een serieuzere kant van me laten zien. Dat tweede seizoen is vanaf maart op tv, maar dat zeg ik wel onder voorbehoud. John (John de Mol, red.) wil nog weleens schuiven met zulke dingen."

In het interview vertel Le Blanc ook dat hij zijn vrouw Jolanda als zijn steun en toeverlaat beschouwt: "En dat zeg ik niet omdat ze nu meeluistert in de keuken. We hebben dit echt samen weten te bereiken. Het is dubbel, hè: ik ben al zes, zeven jaar professioneel zanger, in België kennen ze me al lang, maar in Nederland bleef de echte bekendheid uit. Jolanda is er altijd in blijven geloven en zei: 'Op een dag breek je echt door.' Nou, ze had gelijk."