Relaties waarvan je dacht dat ze altijd zouden blijven bestaan strandden, details van jaren geleden kwamen ineens naar buiten en sommige relaties bleken toch niet helemaal klaar. 2020 heeft veel mensen verrast, zeker als het om de liefdesrelaties van bekend Nederland gaat.

Marco & Leontine Borsato

Het ging al een tijdje niet helemaal lekker tussen Marco en Leontine Borsato, maar al vroeg in het jaar werd duidelijk dat hun relatie echt niet meer te redden was. Na een huwelijk van bijna 22 jaar maakten de zanger en zijn echtgenote op 4 februari bekend dat ze uit elkaar gingen. Marco trok in bij zijn moeder in Stompetoren, Leontine bleef nog even in hun villa in Blaricum. Het besluit volgde op maanden van geruchten over diverse affaires die Marco zou hebben gehad met onder anderen pianiste Iris Hond en leden van zijn fanclub.

Hoewel hun relatie beëindigd en de scheiding rond is, houden Leontine en Marco een goede band. Uit diverse foto's van roddelbladen bleek dat de twee nog altijd gesprekken met elkaar voeren en op verjaardagen feliciteren ze elkaar via sociale media. Zeker voor Marco moet dat fijn zijn: de zanger kampt al langer met een burn-out en kan de mentale steun goed gebruiken.

André Hazes & Bridget Maasland/Monique Westenberg

Je zou het bijna vergeten vanwege alle andere bizarre dingen die we dit jaar hebben meegemaakt, maar nog begin dit jaar vormde André Hazes een koppel met Bridget Maasland. De twee waren elkaars "soulmate" en waren volgens Bridget zelfs verloofd, maar op 17 februari bleek de ware liefde alweer voorbij.

Al snel ontstonden geruchten over André en zijn ex Monique Westenberg. Zij zouden het wel heel gezellig hebben gehad op een toilet tijdens een vakantie op Curaçao, terwijl Bridget nog naar het eiland was gevlogen voor de zanger. De geruchten sprak André tegen, maar uiteindelijk kwamen hij en de moeder van zijn zoon weer samen. Bijna een jaar nadat André Bridget ten huwelijk zou hebben gevraagd, zijn André en Monique verloofd, zoals in onderstaande video te zien is. Bridget gunt het koppel het beste.

Johnny de Mol & Shima Kaes

Het is alweer een lange tijd geleden dat Johnny de Mol een relatie had met Shima Kaes, maar het spook uit 2015 achtervolgt de presentator nog even. Mark Koster schreef een boek over de familie De Mol met daarin een korte passage over de "turbulente" relatie van Johnny en Shima. Hun ruzies zouden zo heftig zijn geweest, dat het soms tot een handgemeen kwam. Johnny ontkende direct dat er sprake zou zijn geweest van mishandeling.

Daar bleef het echter niet bij, want inmiddels lopen er over en weer drie rechtszaken. John en zijn zoon Johnny de Mol betichten Shima en haar juridisch adviseurs van afdreiging, Shima heeft aangifte gedaan van mishandeling in drie landen en haar adviseurs hebben aangifte gedaan van een valse aangifte door John de Mol en zijn zoon. 2021 kan alle partijen nog een hoop antwoorden gaan opleveren.

Sonja Bakker & Barry van Suijdam

Sonja Bakker heeft al de nodige relatieperikelen gehad in haar leven. De dieetgoeroe dacht na twee scheidingen bij Barry van Suijdam de liefde gevonden te hebben, maar dit jaar kreeg hun relatie ineens een heleboel te verduren. In de herfst werd duidelijk dat een ruzie nogal uit de hand was gelopen en dat zelfs de politie eraan te pas moest komen.

Barry doet er inmiddels alles aan om zijn naam te zuiveren en het goed te maken met Sonja. Hij geeft interviews aan zo'n beetje ieder blad en ieder programma, maar Sonja houdt zich afzijdig. Of het nog goed komt, is dus maar de vraag.