Gucci Mane en Keyshia Ka'oir zijn woensdag ouders geworden van hun eerste kind samen. Hun zoon heet Ice Davis, meldt de rapper donderdag op Instagram.

"Mijn vrouwe heeft me net een zoon geschonken", aldus Mane, die eigenlijk Radric Delantic Davis heet. "Dankjewel mevrouw Davis".

In augustus kondigde de rapper eveneens via Instagram aan dat zijn vrouw en hij een kind verwachtten. "Mijn leven is geweldig", voegde hij eraan toe.

De rapper heeft al een twaalfjarige zoon met zijn ex-vriendin Sheena Evans. Model Ka'oir is moeder van drie kinderen uit een eerdere relatie. Het stel trouwde in oktober 2017.

Gucci Mane kondigt de geboorte van zijn zoon aan. (Foto: Instagram/Gucci Mane)