Chrissy Teigen heeft verdriet van het feit dat ze nooit meer zwanger zal raken. De echtgenote van zanger John Legend schrijft op Instagram dat haar lichaam haar elke dag herinnert aan haar zoontje dat in oktober levenloos ter wereld kwam.

Bij een foto die ze van zichzelf in de spiegel maakte, schrijft ze een bericht over het rouwproces na de dood van haar kindje. "Hoewel ik niet meer zwanger ben, word ik met elke blik die ik in de spiegel werp, herinnerd aan hoe het leven nu ook zou kunnen zijn. Ik heb geen idee waarom mijn buik er nog steeds uitziet alsof ik zwanger ben, het is frustrerend", vertelt Teigen.

Teigen is toch trots op waar deze ervaring haar heeft gebracht, zowel lichamelijk als geestelijk. "Ik hield er heel veel van om zwanger te zijn en het is verdrietig dat ik dit nooit meer mee zal maken. Maar ik mag van geluk spreken dat ik twee fantastische kleintjes heb die met de dag meer in grote kleine mensjes transformeren."

Teigen en Legend verloren hun zoontje, dat ze Jack noemden, in oktober na complicaties tijdens de zwangerschap. Het 34-jarige model en de 41-jarige zanger hebben samen dochter Luna (4) en zoon Miles (2).