Toen Linda Hakeboom jaren geleden met haar beste vriendin Nikkie de Jager in Los Angeles over straat liep en zag hoe uitzinnig een bus vol mensen reageerde op de YouTube-ster, wist ze dat er een documentaire over De Jager moest komen. Toch vond ze het soms lastig om de camera aan te zetten.

"Ik vond het veel moeilijker dan normaal", vertelt Hakeboom, die eerder documentaires maakte over onder anderen Lil' Kleine, Timor Steffens en Jett Rebel, aan NU.nl.

"Nikkie is natuurlijk m'n beste vriendin, dus er zijn wel momenten geweest dat ik het lastig vond om die camera aan te zetten. Daarnaast heb ik altijd gedacht: wat ik nu film komt niet per se in de documentaire en wat ik niet film hebben we sowieso niet, maar het heeft me wel meer moeite gekost dan ooit."

Afspraken over wat wel en niet gefilmd mocht worden in de drie jaar dat Hakeboom bezig was met de documentaire, werden niet gemaakt. Ook kreeg De Jager, die op YouTube bekendstaat als NikkieTutorials, tijdens het montageproces nog niets te zien. Pas toen alles klaar was, keken de twee samen naar het eindresultaat.

"Op YouTube straal ik uit wat ik uit wil stralen, daar ben ik heel erg in control", aldus de make-upartiest. "Maar hier was het soms: oh, waarom heb je dat er nou ingestopt? Natuurlijk had ik wel zeggenschap, dus als ik een bepaalde scène heel gênant vond zei ik dat tegen Linda, maar dan kon het ook zo zijn dat het er voor het verhaal echt in moest. Af en toe was het daardoor lastig om mezelf terug te zien, dat ik dacht: ik ben echt naar."

"En dan zei ik: je moet mij vertrouwen, je bent niet naar", vult Hakeboom lachend aan.

Twijfels over documentaire

Zowel Hakeboom als De Jager twijfelde in het begin of er überhaupt een documentaire moest komen. "Ik ben best een privépersoon en dan ga je ineens je beste vriendin je laten volgen voor de camera", aldus De Jager. "Maar ik vind het ook belangrijk om te benoemen dat ik het juist met Linda heb gedaan omdat ik haar vertrouw met mijn leven. Als er iemand is aan wie ik al mijn kanten durf te laten zien, dan is zij het."

De twee zijn trots op het eindresultaat. "Ondanks dat het voor ons allebei lastig was, is onze vriendschap ook datgene wat deze docu bijzonder maakt. Ik kon Nikkie vragen stellen die een vriendin zou stellen. En dat voegt uiteindelijk heel veel toe", vindt Hakeboom.



NikkieTutorials: Layers of Me is de eerste Nederlandse YouTube Original en gaat maandagavond in première. De vier afleveringen zijn vier maandagen achter elkaar te zien. Abonnees van YouTube Premium kunnen in één keer alles bekijken.