Ferri Somogyi en zijn vrouw Noëlle worden weer ouders. Het stel maakt op sociale media bekend een tweeling te verwachten.

"Véda wordt grote zus! Dit voorjaar verwachten we een eeneiige tweeling! Ongelofelijk, dat ik dit mag meemaken", schrijft de 47-jarige acteur bij een foto van het gezin.

Het stel werd in 2018 de ouders van dochter Véda. Noëlle schrijft op Instagram dat zij en Somogyi heel blij en dankbaar zijn "twee druktemakertjes" te mogen verwelkomen in 2021.

Somogyi vertelde in 2019 dat hij ging stoppen als dj omdat hij dat niet kon combineren met het vaderschap en zijn werk als acteur. "Ik heb het mee mogen maken. En er uiteraard centjes mee kunnen verdienen. Met mijn dochter in mijn leven is het niet meer leuk en moeilijk te combineren. Daarnaast is de markt verzadigd."