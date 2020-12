Montana Meiland en haar vriend Dirk zijn al ruim vijf jaar samen, maar van samenwonen kwam het nog niet. De 26-jarige dochter van Martien en Erica Meiland zegt woensdag in Weekend dat ze toe zijn aan die volgende stap.

Meiland vertelt dat het stel druk op zoek is, maar dat het geen makkelijke tijd is om een woning te vinden. "Huizen zijn duur én vaak snel verkocht", aldus de eigenaresse van een woonwinkel in Noordwijk.

In die omgeving kijken ze ook naar een woning. "De Bollenstreek, Leiden, Voorschoten, in die contreien. Dirk en ik zitten heel erg op één lijn met wat we willen, gelukkig."

Van een huwelijk is voorlopig nog geen sprake. "Ik ben nog vrij jong, dat komt vanzelf wel. Ik ben er niet dagelijks mee bezig en heb ook geen droombruiloft voor ogen."