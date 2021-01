Gwen van Poorten heeft al jaren geen WhatsApp meer en zet haar telefoon regelmatig uit. De presentatrice gunt iedereen de rust die ze daardoor gevonden heeft.

"Als jij je hoofd direct bij wakker worden al volstopt met allerlei informatie, dan begin je toch doodop aan je dag? Zoveel mensen hebben hun telefoon als wekker en kijken bij het afgaan daarvan direct even naar WhatsApp. Dan gaan ze door naar het nieuws, waar je toch vaak somber van wordt, om op Instagram jaloers te worden op die collega die wel op vakantie is. Zo wil je je dag toch helemaal niet starten?", aldus Van Poorten in gesprek met NU.nl.

De 31-jarige presentatrice liet een paar jaar geleden tijdens opnames haar telefoon en zender in de wc vallen en was in eerste instantie in paniek omdat haar telefoon niet meer werkte. Al snel sloeg die onrust om en inmiddels wil ze niet anders meer.

"In die tijd kon mijn hele dag verpest worden omdat ik een appje kreeg over een deal die niet doorging. Dan was ik vrij, maar omdat ik toch een beetje met werk bezig was, was mijn vrije dag niks meer waard. Nu bepaal ik zelf hoe en wanneer ik die informatie krijg; als ik mijn mail niet open, zie ik het niet. Met notificaties word je constant uit het moment gehaald, ze bepalen je leven veel te veel."

Een hele dag offline

Van Poorten doet samen met LINDA.meiden voor de editie'Mij niet bellen', de oproep om op 10 januari een dag volledig offline te gaan. De presentatrice hoopt dat die ene dag mensen kan helpen inzicht te krijgen in hoe ze graag hun tijd willen besteden. "Wie besluit dat je altijd maar aan moet staan? Ben jij dat, is dat je baas? Echt, ooit kijken we terug op deze tijd en denken we: waarom deden we dat? Ik denk dat je zelf bepaalt wat je fijn vindt, dat je zelf de keuze hebt. Bij mij werd dat heel duidelijk toen ik al die constante signalen van buiten niet meer kon ontvangen."

Dat het niet altijd makkelijk is om de telefoon uit te zetten beaamt Van Poorten ook. "Natuurlijk heb ik ook avonden dat ik bereikbaar moet zijn en weken waarin het werk maar doorgaat. Dan stort je zodra het klaar is in een soort zwart gat en is het zoeken naar hoe je eruit komt. Voor mij blijkt dat rust nemen, mediteren, wandelen en gezond eten. Voor een ander is dat op de bank hangen, naar de McDonald's en netflixen. Dat is goed, je bent uniek. Maar probeer jezelf te vinden en daarmee je kleine geluksmomenten, zo krijg je de controle."

De presentatrice is niet belerend en wil niet zeggen dat het offline gaan voor iedereen zal werken. "Maar ik denk dat het geen kwaad kan het eens te proberen. 2020 is voor veel mensen denk ik ook een omkeerpunt geweest. Je kon je misère niet vergeten of wegstoppen door maar naar een feestje te gaan of een festival te bezoeken. Iedereen is veel meer geconfronteerd met zichzelf en de gedachtes die daarbij horen. Dan is het ook goed daarnaar te luisteren."

Foto: Maxime Cardol