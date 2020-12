Prins Constantijn geniet ervan dat zijn dochters geëmancipeerd zijn, vertelt de prins woensdag aan Innovation Origins. "Dat vind ik alleen maar leuk", aldus de prins. "Ik vind het mooi als ze voor hun eigen mening opkomen en daar fel in zijn."

"Ik denk dat ik dat geleerd hebt toen er meer vrouwen in mijn leven kwamen: dat je dingen moet uitspreken en je emoties moet delen. Dat je complimenten moet geven en het niet alleen maar moet denken, maar het ook moet zeggen", vertelt prins Constantijn. "Dat soort dingen waren wij vroeger thuis niet zo gewend. Dat heb ik dus echt moeten leren."

De 51-jarige Constantijn groeide in het gezin van prinses Beatrix en prins Claus op met zijn broers Willem-Alexander en Friso. De prins zegt blij te zijn dat zijn vrouw, prinses Laurentien, hem er al voor de geboorte van hun dochters Eloise en Leonore en hun zoon Claus op heeft voorbereid hoe het is om met een vrouw samen te leven.

In februari 2019 besloot prins Constantijn nooit meer deel te nemen aan een panel waarin niet minstens één vrouw zit. Volgens hem is dat een goede manier om vooroordelen over vrouwelijke ondernemers weg te nemen.