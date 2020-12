Hoewel de roddel over zijn relatie met Gerard Joling langer duurde dan Tino Martin beviel, kon hij er wel om lachen. De zanger en zijn collega voedden de geruchten tijdens hun verblijf op Curaçao, vertelt Martin dinsdag in Bij Andy in de auto!.

"Ik heb er wel van genoten en gelukkig mijn meisje ook", aldus Martin over de roddel die ontstond nadat hij en Joling samen een nummer hadden opgenomen. "Joling en ik waren vorig jaar december allebei op Curaçao. Toen gingen we juist met zijn tweeën de zee in en foto's maken. Dat stond de week erop dan weer in zo'n blaadje."

Volgens Martin, die eigenlijk Eduard Martinus Kattenberg heet, is er sprake van een wisselwerking tussen de roddelpers en zichzelf. "Die verhalen verkopen natuurlijk het beste. Tegelijkertijd: als ik een nieuw concert geef en ik moet een hele berg kaartjes verkopen, dan benader ik die bladen ook. Om te vragen of ze er een leuk stukje over willen maken. Als je Ziggo Domes doet, of het Olympisch doet, dan moet je alles naar buiten klappen."

In februari bevestigde Martin weer samen te zijn met zijn vriendin Kimberly Kruiter, na een breuk van zes maanden. Daarna gingen diverse geruchten over het liefdesleven van de 36-jarige zanger. Zo zou hij iets hebben gehad met Monique Westerberg, toen de ex-vriendin van André Hazes, en met zijn duetpartner Gerard Joling.

Vlak voor de breuk met Kruiter, had zij het nieuwe huis waar ze met Martin woonde ingericht. "Ik kon er niet van genieten. Toen was ik echt naar de klote", herinnert de zanger zich over de periode die hij na de tijdelijke relatiebreuk alleen in het huis woonde. "Toen wist ik één ding: dit moet ik goedmaken. En als dit goedkomt, dan laat ik haar nooit meer gaan. En dat gaat nu al een hele tijd goed."