Hind heeft, na vijf jaar wonen in Los Angeles, gemerkt dat de daar door haar opgebouwde vriendschappen oppervlakkiger zijn dan die in Nederland. De coronacrisis speelt hierbij een rol, vertelt de zangeres woensdag in De Telegraaf.

"Een aantal zogenaamde vrienden heeft het afgelopen jaar wel hun ware aard laten zien", aldus Hind, die haar muziek tegenwoordig uitbrengt onder haar achternaam Laroussi. "In Nederland heb ik vriendschappen die nooit verdwijnen, ook als je elkaar een tijd niet ziet."

"Hier is het toch allemaal een stuk oppervlakkiger. Vrienden zijn op één hand, als je geluk hebt misschien twee, te tellen. Dat hoor je vaak, maar zo is het ook echt."

Door de coronacrisis is ook de Amerikaanse doorbraak van Hind nog moeilijker dan verwacht en de zangeres keert dan ook terug naar Nederland. "Niet dat het nu in Nederland veel beter is, maar hier heb ik tenminste nog mijn dierbare vrienden en familie om me heen."

Hind zegt twee albums op de plank te hebben liggen. Ze wacht met het uitbrengen ervan tot na de coronacrisis.